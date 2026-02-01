Popular tags:
LEGA * CAMERA: «TORINO, TOCCALINI (LEGA): “DA ILARIA SALIS SILENZIO TOMBALE, VERGOGNA”»

15.12 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Torino, Toccalini (Lega): “Da Ilaria Salis silenzio tombale, vergogna”
Milano, 1 feb. – “Ilaria Salis ieri aveva prontamente commentato di essere dispiaciuta di non poter partecipare alla manifestazione di Torino, al fianco di facinorosi estremisti rossi.
Non ha avuto lo stesso tempismo nel condannare la vile aggressione nei confronti di un poliziotto, sprofondando in un silenzio tombale. Bonelli, Fratoianni e AVS non si vergognano?”
Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani.

Ufficio stampa Lega Camera

