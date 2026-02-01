FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TORINO: FI GIOVANI, NESSUNA PROTESTA, SOLO CRIMINALE VOLONTÀ DI SCONTRO. SOLIDARIETÀ AD AGENTI FERITI»

15.02 - domenica 1 febbraio 2026

Torino: FI Giovani, nessuna protesta, solo criminale volontà di scontro. Solidarietà ad agenti feriti

“Le scene viste ieri a Torino sono agghiaccianti. Delinquenti che ancora una volta hanno portato distruzione e violenza mettendo a ferro e fuoco la città e pestando a sangue gli agenti delle forze dell’ordine che stavano solamente facendo il proprio dovere. È stata aggredita anche la troupe Rai di “Far West, colpevole solo di essere lì a raccontare quanto stava succedendo. Eventi del genere non possono e non devono accadere in un Paese civile. Non vi è alcuna protesta né causa da difendere dietro ciò che è avvenuto, ma solo la criminale e precisa volontà di cercare lo scontro e usare la violenza bruta per andare contro lo Stato e i suoi servitori. Piena solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie”.

Così una nota di Forza Italia Giovani.