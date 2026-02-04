LEGA * CAMERA: «SICUREZZA: CANDIANI (LEGA), PARTE DAI TERRITORI. LO DIMOSTRA ARRESTO SPACCIATORE NEI BOSCHI TRA CASTIGLIONE E MORAZZONE»

17.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

Sicurezza: Candiani (Lega), parte dai territori. Lo dimostra arresto spacciatore nei boschi tra Castiglione e Morazzone

Roma, 4 feb. – “Grazie all’operazione congiunta condotta dai Carabinieri di Castiglione Olona e dalla Polizia Locale dei Comuni di Castiglione Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vedano, si è arrivati all’arresto di uno spacciatore nei boschi tra Castiglione e Morazzone. Un risultato esemplare che dimostra, una volta di più, come la collaborazione tra Forze dell’Ordine e la determinazione delle amministrazioni locali possano generare grandi benefici per la sicurezza dei cittadini. In questo caso, in particolare, è evidente che l’impegno dei sindaci dei territori coinvolti ha creato condizioni sfavorevoli per i criminali, comprimendo le loro azioni e ottenendo risultati concreti sul campo. Grazie a questa sinergia si combatte efficacemente il crimine, partendo dal basso e con una presenza costante sul territorio. Mentre commentiamo questo successo nei nostri comuni più piccoli, non possiamo ignorare il paradosso che si staglia a soli 50 km di distanza: il boschetto di Rogoredo, a Milano, continua a essere al centro di gravi situazioni di degrado e spaccio, dominate da cronache allarmanti. Questo confronto dimostra che, dove c’è volontà politica locale e collaborazione, i risultati arrivano, anche nei contesti più piccoli. A maggior ragione, ciò dovrebbe accadere nelle grandi città, dove le risorse sono maggiori. Eppure, troppo spesso sentiamo puntare il dito contro il governo, come se la responsabilità di contrastare non riguardasse tutti, a partire dai sindaci. Il primo a dover agire dovrebbe essere infatti proprio il sindaco della città, come hanno fatto con successo queste amministrazioni comunali. È ora di invertire la rotta: la sicurezza parte dai territori e dalla leadership locale, senza scuse o rimpalli di competenze”.

Così il deputato della Lega Stefano Candiani.

