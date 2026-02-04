LEGA * CAMERA: «SALUTE, LOIZZO (LEGA): BENE FONDI PER SALUTE MENTALE MINORI, TEMA URGENTE»

18.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

Salute, Loizzo (Lega): bene fondi per salute mentale minori, tema urgente

Roma, 4 feb. – “Sono contenta che il Governo abbia colto l’urgenza del tema che ho sollevato oggi in Question Time al ministro della Salute sul problema del consumo di psicofarmaci tra i minori. Gli oltre 255 milioni stanziati in Bilancio per il piano di azione per la salute mentale 2025-2030, con un capitolo dedicato ai giovani, è un intervento che va nella direzione di dare una risposta chiara ai bisogni di cura dei bambini e degli adolescenti. Sappiamo che ci sono le risorse, ci sono anche gli strumenti di monitoraggio per verificare la situazione, l’appropriatezza terapeutica e intercettare precocemente i disturbi neuropsichiatrici. Ma bisogna insistere e andare avanti confermando l’impegno politico in questa direzione. Bambini e adolescenti non possono essere trattati come ‘adulti in miniatura’. Servono approcci specifici, continuità di cura, il coinvolgimento attivo della famiglia, trattamenti differenziati. Ci preme che l’approccio alla malattia mentale possa cambiare soprattutto nella logica di combattere le disomogeneità che riguardando i territori dove in alcuni casi, come nella mia Calabria, mancano unità di neuropsichiatria infantile ospedaliera”.

Così la deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali Simona Loizzo, interrogando in Question Time il ministro della Salute.

Ufficio stampa Lega Camera