LEGA * CAMERA: «LEGA, TOCCALINI: DIFENSORI DI ASKATASUNA A LICEO VISCONTI DI ROMA. PREFERISCONO VIOLENZA VERBALE»

20.00 - mercoledì 4 febbraio 2026
Lega, Toccalini: difensori di Askatasuna a liceo Visconti di Roma. Preferiscono violenza verbale
Roma, 4 feb. – “Inaccettabili le violenze verbali di sedicenti studenti al Liceo Visconti di Roma durante un volantinaggio. Non solo continuano a difendere i violenti di Askatasuna, ma si comportano da perfetti fascisti rossi. O la pensi come loro, o non puoi volantinare. Torneremo ancora davanti alla scuola, orgogliosamente, in difesa dei principi della democrazia”.
Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale della Lega Giovani.
