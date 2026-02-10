LEGA * CAMERA: «FOIBE, ZOFFILI (LEGA): “ONORIAMO I MARTIRI, CONDANNANDO OGNI NEGAZIONISMO E IMPEGNANDOCI PER LA PACE”»

15.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Foibe, Zoffili (Lega): “Onoriamo i martiri, condannando ogni negazionismo e impegnandoci per la Pace”Roma, 10 feb. – “Oggi, nel Giorno del Ricordo, il mio pensiero va a tutti coloro che vennero massacrati nelle foibe: una delle pagine più buie della nostra storia, che è stata colpevolmente per troppo tempo dimenticata, cancellata, nascosta, uccidendo una seconda volta quelle migliaia di donne, uomini e bambini la cui unica colpa fu quella di essere italiani. La memoria di questi martiri, che va onorata tramandandola alle nuove generazioni e condannando senza indugio ogni tipo di negazionismo, ci deve spronare a un impegno sempre maggiore nella direzione della Pace e del dialogo, indispensabili per costruire un futuro libero dall’intolleranza e dall’odio”.Così il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV commissione Difesa della Camera dei Deputati e Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE.Ufficio Stampa Lega Camera