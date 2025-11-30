LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, ZINZI (LEGA): PIANO CONTRO LEGA PREOCCUPA, GRAZIE A LIBERO PER CORAGGIO DI RACCONTARE»

15.30 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dossieraggio, Zinzi (Lega): piano contro Lega preoccupa, grazie a Libero per coraggio di raccontare

Roma, 30 nov. – “È chiaro che se non fosse per il coraggio con cui Libero ha raccontato il piano contro la Lega e i suoi esponenti, oggi probabilmente gli italiani non sarebbero a conoscenza di un fatto inquietante e pericoloso. Servono però risposte, serve andare più a fondo per chiarire i contorni di una vicenda che sinceramente ci preoccupa e che mette in pericolo le istituzioni e il nostro sistema democratico. Vogliamo che siano ben chiare le responsabilità in campo e il tipo di influenza esercitata dentro e fuori le istituzioni. Si è oltrepassato ogni limite, l’intervento di Nordio non è più rinviabile”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Antimafia Gianpiero Zinzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera