LEGA * CAMERA: «CORTEO ROMA, CARRÀ (LEGA): SOLIDARIETÀ A CROSETTO, DA PRO PAL ATTO VIOLENTO»

19.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Corteo Roma, Carrà (Lega): solidarietà a Crosetto, da pro pal atto violento

Roma, 30 nov. – “Bruciare un’immagine che raffigura il ministro di un Paese civile come il nostro non è solo un oltraggio alle istituzioni, ma soprattutto un atto provocatorio, grave, che nasconde odio e violenza e che contraddice l’atteggiamento di chi manifesta per la Pace. Esprimo solidarietà al ministro Crosetto vittima di questo ennesimo gesto che condanniamo con fermezza”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Difesa alla Camera Anastasio Carrà.

Ufficio stampa Lega Camera

