GUARDIA DI FINANZA * «OROLOGI DI LUSSO VENDUTI ILLEGALMENTE A BOLOGNA, BLOCCATA L’ATTIVITÀ COMMERCIALE IRREGOLARE»

11.01 - martedì 3 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO: OROLOGI PREZIOSI VENDUTI SENZA LICENZA.
DISPOSTA LA CESSAZIONE IMMEDIATA DI UNA ATTIVITÀ DOPO I CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO E GUARDIA DI FINANZA.
Collegandosi su Salastampagdf.it è possibile scaricare il comunicato stampa del Commissariato “Due Torri” della Polizia di Stato per un’attività svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza.
