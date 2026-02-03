Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

GUARDIA DI FINANZA * «OROLOGI DI LUSSO VENDUTI ILLEGALMENTE A BOLOGNA, BLOCCATA L’ATTIVITÀ COMMERCIALE IRREGOLARE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.01 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO: OROLOGI PREZIOSI VENDUTI SENZA LICENZA.

DISPOSTA LA CESSAZIONE IMMEDIATA DI UNA ATTIVITÀ DOPO I CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO E GUARDIA DI FINANZA.

Collegandosi su Salastampagdf.it è possibile scaricare il comunicato stampa del Commissariato “Due Torri” della Polizia di Stato per un’attività svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.