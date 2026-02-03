REGIONE VENETO* : «DOMANI A VERONA SI INAUGURA LA 117^ EDIZIONE DI FIERAGRICOLA; TAGLIO DEL NASTRO ALLE 11 CON PRESIDENTE STEFANI E ASSESSORE BOND»

11.01 - martedì 3 febbraio 2026

Dal 4 al 7 febbraio nel quartiere fieristico di Verona ritorna Fieragricola, vetrina biennale dedicata alle ultime tecnologie disponibili nei segmenti della meccanizzazione agricola, della zootecnia, delle energie rinnovabili, della chimica.

Regione del Veneto e VenetoAgricoltura partecipano assieme ad Avepa, CSQA, Intermizoo, Bioagro, e Consorzio PPL Venete, presenti nello stand Casa Veneto (padiglione 4, spazio D4).

La fiera sarà inaugurata domani 4 febbraio alle ore 11 presso l’ingresso Re Teodorico, al padiglione 7; saranno presenti il sottosegretario Giacomo La Pietra, il presidente della Regione Alberto Stefani e l’assessore regionale Dario Bond, oltre ad istituzioni ed autorità.

Alle ore 12.30 l’assessore Bond parteciperà alla conferenza stampa “Valutazioni sull’annata agraria 2025 in Veneto” (Casa Veneto, pad. 4 spazio D4), con il direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner.

Alle 14.30 il presidente Stefani interverrà al convegno “Dal diritto all’acqua alla governance del territorio. Il Deflusso Ecologico come chiave di coesione tra istituzioni, consorzi e agricoltori” promosso da ANBI, ANBI Veneto, Edagricole e Fieragricola allo spazio Arena del Padiglione 7.