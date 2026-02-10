GUARDIA DI FINANZA * «CAMBIO AL VERTICE DELLA TENENZA DI AGORDO, BALLAN SOSTITUISCE MONTANINO DOPO UNA CARRIERA DI SUCCESSI»

17.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

**AVVICENDAMENTO ALLA CARICA DI COMANDANTE DELLA TENENZA DI AGORDO**

Dopo un significativo periodo di permanenza alla sede agordina, il Luogotenente Cariche Speciali Raffaele Montanino, di origini campane, lascia l’incarico di Comandante della Tenenza di Agordo per il raggiungimento del traguardo della quiescenza, al termine di una lunga e articolata carriera contraddistinta da elevata professionalità, profondo senso delle Istituzioni e costante dedizione al servizio.

Nel corso del mandato, l’ispettore ha assicurato una puntuale ed efficace azione di comando, garantendo il presidio del territorio e contribuendo in modo significativo al perseguimento degli obiettivi istituzionali del Corpo.

Assume il comando della Tenenza di Agordo il Luogotenente Renato Ballan, di origini venete, chiamato a dare continuità alla linea di comando e all’azione operativa del Reparto, nel solco dei valori di legalità, efficienza e vicinanza al territorio che da sempre contraddistinguono l’operato della Guardia di Finanza.

Il Comandante Provinciale di Belluno esprime al Lgt. C.S. Raffaele Montanino un sentito e riconoscente ringraziamento per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti nel corso della carriera, formulandogli i migliori auguri per il nuovo percorso di vita, e rivolge al Lgt. Renato Ballan un caloroso augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto.