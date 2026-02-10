Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «DISCUSSIONE CON IL PRIMO MINISTRO DELLA MOLDAVIA MUNTEANU SU ENERGIA, FERROVIE E INFRASTRUTTURE BILATERALI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.24 - martedì 10 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Durante l’incontro con il Primo Ministro della Moldavia Alexandru Munteanu sono stati discussi i progetti bilaterali tra i nostri paesi.
Energia, ferrovie, infrastrutture: tutto deve essere realizzato.

Ringrazio per il sostegno all’Ucraina e al nostro popolo.
Condividiamo una visione comune del futuro nell’Unione Europea e il percorso dell’Ucraina e della Moldavia verso l’UE deve essere comune, affinché tutti nella nostra regione possano beneficiare del rafforzamento dei nostri popoli e dell’Europa nel suo complesso.

///

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну обговорили двосторонні проєкти між нашими країнами. Енергетика, залізниця, інфраструктура – все потрібно реалізовувати.

Дякую за підтримку України та наших людей. У нас є спільне бачення майбутнього у Євросоюзі, і шлях України та Молдови до ЄС має бути спільним, щоб усі в нашому регіоні виграли від посилення наших народів та Європи загалом.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.