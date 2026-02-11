GUARDIA DI FINANZA * «BERGAMO, NIPOTE SVUOTA IL CONTO DELLA ZIA INVALIDA E LE SOTTRAE 1,1 MILIONI DI EURO»

12.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

**ANZIANA FRAGILE SFRUTTATA ECONOMICAMENTE. SEQUESTRO PER 1,1 MILIONI DI EURO ALLA NIPOTE, PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE**

Nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla tutela delle persone più fragili, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno ricostruito una complessa vicenda che vede coinvolta una donna anziana, affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche e riconosciuta invalida al 100%.

L’indagine ha preso avvio a seguito del decesso della donna, quando gli eredi ipotizzavano un rilevante depauperamento del patrimonio dell’anziana, ad opera della nipote.

Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire come, a partire dal 2007, la donna fosse stata affidata alle cure del fratello, il quale, insieme alla figlia (nipote dell’anziana), si era dichiarato disponibile ad assisterla.

Nel tempo, tuttavia, l’assistenza prestata si sarebbe rivelata inadeguata: le condizioni di salute della donna apparivano sempre più precarie, fino a rendere necessario il ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), dove, grazie a cure appropriate e continuative, le sue condizioni di vita registravano un significativo miglioramento.

Parallelamente, l’attività investigativa ha fatto emergere gravi criticità nella gestione del patrimonio economico dell’anziana.

In particolare, è stato accertato che la nipote, approfittando dello stato di vulnerabilità della zia, ha operato in maniera esclusiva su un conto corrente cointestato, effettuando nel tempo numerose operazioni bancarie – tra cui prelievi di contante, movimentazioni finanziarie e la sottoscrizione di polizze assicurative – fino a disporre dell’intero patrimonio della donna.

Tali condotte, peraltro, sono proseguite anche successivamente al ricovero della vittima presso la struttura assistenziale.

A titolo esemplificativo, mentre l’anziana donna era ricoverata in tale struttura, la nipote ha, tra l’altro, provveduto a farle sottoscrivere una polizza vita dal valore di 200 mila euro, indicando quale unica beneficiaria, in caso di morte, la nipote stessa.

Somma che poi ha effettivamente incassato a seguito del decesso della zia.

Secondo quanto ricostruito, i fatti contestati si inserirebbero in un più ampio contesto di sfruttamento sistematico di una persona incapace di tutelare autonomamente i propri interessi economici.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di reato di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio, ottenendo dal GIP competente un decreto di sequestro preventivo di denaro, titoli e immobili per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro, corrispondente alle somme ritenute indebitamente sottratte all’anziana.

L’operazione assume una particolare rilevanza sotto il profilo sociale, poiché richiama l’attenzione sul fenomeno degli abusi patrimoniali ai danni di anziani e soggetti vulnerabili, spesso consumati in ambito familiare e difficili da intercettare.

L’azione delle istituzioni si conferma essenziale per garantire tutela a chi non è in grado di difendersi e per ribadire con fermezza che la fragilità non può mai trasformarsi in un’opportunità di illecito profitto.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità degli indagati saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.