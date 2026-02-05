FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SICUREZZA: ROSSO (FI), MINACCIA È ASKATASUNA, NON FORZE DELL’ORDINE»

10.03 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sicurezza: Rosso (FI), minaccia è Askatasuna, non forze dell’ordine

“Le nostre forze dell’ordine sanno come contenere i pericoli con un uso della forza misurato, lo hanno dimostrato a Torino proprio sabato scorso. Noi non abbiamo paura di chi protegge la nostra sicurezza, abbiamo paura di schegge impazzite di antagonisti o di anarchici che, con la scusa di appoggiare Askatasuna, hanno preso a martellate i poliziotti e messo a ferro e fuoco la mia città. Non mi spaventano tre agenti dell’ICE in giacca e cravatta, sono molto più preoccupato di chi legittima le azioni di Askatasuna dimenticandosi che è nata ispirandosi all’ETA ,il gruppo terrorista basco che ha ucciso centinaia di persone. Non sono preoccupato di qualche funzionario nelle ambasciate americane, ma mi preoccupa che il sindaco di Torino abbia permesso per anni che dei delinquenti soggiornassero in un centro occupato illegalmente e che abbia tentato di regolarizzarne la posizione. Lo stesso sindaco che ora fa dichiarazioni di solidarietà alle forze dell’ordine ma consente alle forze politiche che fiancheggiano Askatasuna di rimanere con lui al governo della Città. Più che limitare la presenza dell’ICE nelle sedi diplomatiche americane, lavoriamo a nuove norme che tutelino i cittadini, i giornalisti, diventati anche loro un bersaglio, e che rafforzino le forze dell’ordine”. Così il senatore di Forza Italia Roberto Rosso intervenendo in Aula in occasione dell’informativa del Ministro Piantedosi.