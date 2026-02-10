FI – FORZA ITALIA * SENATO: « FOIBE. DAMIANI (FI): TRAGEDIA IGNORATA PER TROPPO TEMPO, RICORDARE E’ DOVERE MORALE»

11.31 - martedì 10 febbraio 2026

FOIBE. DAMIANI (FI): TRAGEDIA IGNORATA PER TROPPO TEMPO, RICORDARE E’ DOVERE MORALE

“Oggi, 10 febbraio, l’Italia onora la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, pagine tragiche della nostra storia recente per troppo tempo ignorate nel silenzio. Invece ricordare è un dovere morale verso chi, per la sola “colpa” di essere italiano, perse la vita o fu costretto ad abbandonare per sempre la propria casa, le proprie radici e i propri affetti. Ho partecipato alla cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo a Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ribadire il nostro fermo rifiuto verso ogni forma di violenza, odio ideologico e sopraffazione, nel nome della dignità della persona e dei valori della democrazia. Un pensiero speciale a tutte le famiglie che portano ancora nella mente e nel cuore i segni di quella sofferenza. La loro testimonianza è un patrimonio prezioso che abbiamo il compito di trasmettere alle nuove generazioni, perché la memoria sia l’antidoto contro l’indifferenza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.