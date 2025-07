20.58 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Continueremo sicuramente ad aumentare la produzione di armi domestiche e a sviluppare tutti i nostri progetti di difesa, sia ucraini che congiunti con partner. Questo è uno degli obiettivi principali per il Governo rinnovato. Dobbiamo aumentare la quota di produzione di armi interne, un obiettivo chiaro e specifico. Dobbiamo competere a livello globale con le nostre innovazioni tecnologiche. Dobbiamo indirizzare una maggiore forza economica dell’Ucraina al supporto delle nostre Forze di Difesa. È importante attuare la deregolamentazione e dare alla società maggiori opportunità per sviluppare il nostro potenziale interno. È fondamentale eliminare tutta la burocrazia e la duplicazione di funzioni nelle istituzioni statali, riducendo così le spese inutili. Contemporaneamente dobbiamo garantire maggiore stabilità sociale per il popolo ucraino. Tutti i programmi di resilienza in Ucraina devono operare a pieno regime.

Oggi ho parlato con Yuliia Svyrydenko e le ho proposto di guidare il Governo dell’Ucraina, rinnovandone il lavoro grazie alla sua vasta esperienza nel supportare la produzione e l’imprenditoria ucraina, acquisita come Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia. L’importante esperienza di Denys Shmyhal sarà preziosa nel ruolo di Ministro della Difesa, un settore che richiede le maggiori risorse, il carico di lavoro più gravoso e la massima responsabilità attualmente.

Conto sul sostegno sufficiente dei Membri del Parlamento per la nuova configurazione del Governo. È anche importante che il Governo conduca rapidamente un audit di tutti gli accordi con i partner per valutare ciò che funziona e cosa richiede rivalutazione o intensificazione.

We will definitely continue to increase our domestic weapons production and develop all our defense projects 6 both our Ukrainian and joint projects with partners. And this is one of the top priorities for the renewed Government. We must increase the share of domestic weapons production 6 this is a clear and specific goal. We must engage in global tech competition through our own innovations. We must direct more of Ukraine 6s economic strength to supplying our Defense Forces. It is important to carry out deregulation and give society more opportunities to develop our internal potential. It is also essential to eliminate all excessive bureaucracy and duplication of functions in our state institutions 6 this will definitely allow us to reduce all unnecessary spending. At the same time, we must provide greater social stability for our people 6 for all Ukrainians. All resilience programs in Ukraine must operate at full capacity.

Today, I spoke with Yuliia Svyrydenko 6 I have proposed that she head the Government of Ukraine and renew its work based on her extensive experience in supporting Ukrainian production and Ukrainian entrepreneurship, which Yuliia has as First Deputy Prime Minister and Minister of Economy. The tremendous experience of Denys Shmyhal will undoubtedly be valuable in the role of Minister of Defense 6 this is exactly the area where the country 6s greatest resources, the heaviest workload, and the highest responsibility lie right now. I am counting on sufficient support from the Members of Parliament for the new configuration of the Government of Ukraine. It is also important that the Government promptly conducts an audit of all agreements with our partners to determine what is working and what requires reassessment or intensification.