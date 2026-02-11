FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ASKATASUNA, ROSSO–FONTANA (FI): “I DELIRI DI GRIMALDI SONO BENZINA SULLA VIOLENZA”»

17.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ASKATASUNA, ROSSO–FONTANA (FI): “I DELIRI DI GRIMALDI SONO BENZINA SULLA VIOLENZA”

«Le farneticazioni di Marco Grimaldi contro il ministro Piantedosi non sono solo offensive, ma hanno un chiaro sapore eversivo: trasformare lo Stato in carnefice e i violenti in vittime è un ribaltamento della realtà, un revisionismo vergognoso che non possiamo tollerare.

È inaccettabile che un parlamentare della Repubblica si presti a fare da scudo politico a chi assalta le Forze dell’Ordine», lo dichiarano il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e vicesegretario del partito in Piemonte, e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia a Torino, replicando duramente alle tesi del deputato di AVS sui fatti di Torino.

«Parlare di “una trappola tesa da Piantedosi”, di un’imboscata dello Stato, per giustificare martellate, molotov e aggressioni feroci contro donne e uomini in divisa significa essere complici del terrore che ha ferito Torino.

Camionette incendiate, agenti feriti, cittadini barricati nei negozi: questa è la realtà.

Di fronte a questa ferocia, Grimaldi sceglie di stare dalla parte sbagliata della barricata.

È la conferma definitiva di quanto chiediamo da tempo: il sindaco Lo Russo deve estromettere AVS dalla sua giunta. Non esiste zona grigia. Non si può governare una città con un piede nelle istituzioni e l’altro nelle piazze dell’eversione.

Ancora una volta, il silenzio del sindaco davanti a queste esternazioni estremiste è una complicità politica intollerabile», concludono Rosso e Fontana.