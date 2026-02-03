FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ASKATASUNA, ROSSO E FONTANA (FI): “LO RUSSO ATTACCA LE ISTITUZIONI INVECE DI RINGRAZIARE LE FORZE DELL’ORDINE. DA LUI SOLO BAVAGLIO E MUSERUOLA”»

13.31 - martedì 3 febbraio 2026

ASKATASUNA, ROSSO E FONTANA (FI): “LO RUSSO ATTACCA LE ISTITUZIONI INVECE DI RINGRAZIARE LE FORZE DELL’ORDINE. DA LUI SOLO BAVAGLIO E MUSERUOLA”

“Con le comunicazioni rese ieri in Consiglio comunale abbiamo capito che il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha avviato la sua campagna elettorale. Lo fa nel modo peggiore: invece di ringraziare le Forze dell’Ordine che hanno arginato l’orda di delinquenti, difesi e coperti dai suoi alleati di governo, ha scelto di attaccare frontalmente Questura, Prefettura e Governo”. Lo dichiarano in una nota il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e segretario provinciale del partito a Torino, e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia a Torino.

“Siamo di fronte a un ribaltamento totale delle responsabilità: alle martellate fisiche subite dai tutori dell’ordine da parte della cricca di Askatasuna si aggiungono ora martellate ideali al senso delle istituzioni. Chiedeva postura istituzionale alle opposizioni, ma è stato il primo a comportarsi da ultrà, imponendo bavaglio e museruola ai partiti della coalizione avversa. Il Pd torinese, ormai sotto ricatto di Avs, si conferma parte del problema. Il tentativo di scaricare le responsabilità parlando di infiltrazioni è crollato con la rivendicazione delle violenze arrivata dalla rete anarchica InfoAut. Torino non ha bisogno di radical chic che abusano di parole come democrazia e antifascismo per legittimare violenza, eversione e attacchi allo Stato”, concludono Rosso e Fontana.