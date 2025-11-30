FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UE: BERGAMINI (FI), SUPERARE VINCOLO UNANIMITÀ, RIAPRIRE FASE COSTITUENTE»

13.30 - domenica 30 novembre 2025

Ue: Bergamini (Fi), superare vincolo unanimità, riaprire fase costituente

“Il tema decisivo oggi è costruire finalmente un’Europa capace di decidere. Per troppo tempo l’Unione è rimasta un gigante economico con una soggettività politica insufficiente, mentre la responsabilità delle scelte ricadeva quasi interamente sugli Stati membri. Ma in un mondo attraversato da crisi globali e da una competizione tecnologica senza precedenti, questo modello non regge più. Per rendere l’Europa davvero decidente occorre superare il vincolo dell’unanimità, che ha bloccato troppe scelte urgenti, e ridurre il dualismo tra Consiglio europeo e Commissione, che rallenta il processo decisionale”. Così Deborah Bergamini, deputata e vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Roma all’evento ‘Casa Europa. Il congresso degli europeisti’.

“È indispensabile inoltre attribuire al Parlamento europeo la piena iniziativa legislativa, perché senza questo passo l’Unione continuerà a essere percepita come distante, una torre isolata rispetto alle esigenze concrete dei cittadini – ha proseguito – Accanto alla dimensione istituzionale, c’è però una dimensione più profonda: l’Europa oggi o si determina o rischia di non esistere come attore politico. Per questo serve il coraggio di riaprire una fase costituente – ha sottolineato – fallita nel suo primo tentativo ma oggi necessaria per rifondare l’Unione su principi condivisi. Le crisi del Covid, del Medio Oriente e soprattutto l’aggressione russa all’Ucraina ci hanno costretto a interrogarci su cosa l’Europa sia e su cosa debba diventare. La reazione immediata e unitaria dei Paesi europei di fronte all’attacco del 2022 ha rivelato il nostro vero fondamento: la libertà. È la difesa della libertà – individuale, economica, comunitaria – a costituire la radice profonda dell’identità europea. Ripartire da questo principio, metterlo nero su bianco e farlo diventare la carta identitaria dell’Unione è il presupposto per creare istituzioni capaci di decidere, un mercato unico compiuto e una politica estera e di difesa finalmente europea. Solo così – ha aggiunto – potremo affrontare la sfida tecnologica globale e colmare il divario che ci separa da Stati Uniti e Cina. È il momento di superare il burocratismo, di costruire un nuovo ecosistema di ricerca, innovazione e sicurezza, e di assumere la responsabilità politica che la storia ci chiede. L’Europa può farcela, ma solo se sceglie di diventare protagonista di se stessa”, ha concluso.