FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UE: BERGAMINI (FI), “PER UN’EUROPA PROTAGONISTA SERVONO ISTITUZIONI FORTI E UNA DIFESA COMUNE”»

20.25 - lunedì 2 febbraio 2026

UE: Bergamini (FI), “Per un’Europa protagonista servono istituzioni forti e una difesa comune”

“Oggi interrogarci su quale Europa vogliamo non è un esercizio astratto, ma una scelta vitale. Per noi l’Europa non è un dogma né una scorciatoia retorica: è, come la intendeva il nostro Presidente Silvio Berlusconi, uno spazio di libertà, da costruire e difendere ogni giorno. Libertà significa opportunità, crescita, capacità di creare e competere. Per questo rifiutiamo tanto le pulsioni disgreganti quanto un europeismo acritico che trasforma ogni decisione di Bruxelles in un totem intoccabile. Noi siamo per un europeismo convinto e ragionato, che abbiamo promosso all’interno del PPE. L’integrazione europea non può realizzarsi comprimendo l’iniziativa privata, soffocando l’impresa sotto una gabbia normativa o imponendo obiettivi irrealistici che mettono a rischio coesione sociale e competitività. Un’Europa che si auto-infligge barriere interne e frena la propria manifattura sceglie il declino. Viviamo le conseguenze di una fase costituente mancata: abbiamo creduto che la storia garantisse pace e prosperità senza fissare principi comuni. Oggi quell’assenza pesa. Non si costruisce nulla senza il popolo europeo, senza consenso, senza libertà economica e responsabilità politica. In un mondo che cambia, con nuovi blocchi geopolitici e un Occidente meno compatto, l’Europa resta una necessità storica. Ma per contare deve rifondarsi: diventare un soggetto politico capace di decidere, con istituzioni efficienti, una politica estera e di difesa comuni, regole chiare e favorevoli allo sviluppo. Serve una svolta autenticamente liberale, che attraverso un alleggerimento regolatorio abbracci la crescita consentendo alle imprese di innovare peR creare lavoro e sviluppo. Questa è l’Europa che vogliamo: libera, competitiva, protagonista”. Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale e Responsabile Esteri di Forza Italia, nel corso del webinar “Verso un’Europa più forte e unita” organizzato insieme da Forza Italia e dal Movimento Federalista Europeo