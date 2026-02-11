FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SPORT, MAZZETTI (FI) A BIFFONI (PD): “ORA SCOPRE IL PROBLEMA IMPIANTI? PIÙ SI ALLONTANA DA PRATO, PIÙ SI RENDE CONTO DEI PROBLEMI IRRISOLTI LASCIATI IN EREDITÀ”»

17.35 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sport, Mazzetti (FI) a Biffoni (PD): “Ora scopre il problema impianti? Più si allontana da Prato, più si rende conto dei problemi irrisolti lasciati in eredità”

Prato, 11 feb. – “Non c’è limite, non c’è nemmeno la decenza di tacere. Biffoni consigliere in Regione Toscana si accorge del problema impianti sportivi che Biffoni sindaco non ha saputo risolvere in 10 anni: sembra che solo allontanandosi da Prato abbia capito i problemi di Prato, impianti in primis. Non solo, lui che ha consentito per magri ritorni di consenso di tenere aperti gli impianti con enormi rischi si fa paladino dello sport pratese, pensando di governare a vita la città. Tutto è cambiato, a causa del suo partito si aperta una triste pagina; adesso Biffoni vorrebbe far credere che il problema non sia la mala-politica PD ma i troppi controlli e l’applicazione delle norme. Fumo negli occhi agli cittadini. Certo, il PD pratese non ha alternative ed è in un punto morto e si aggrappa alla scialuppa di Biffoni, ma ci dovrebbe essere prima una presa di coscienza degli errori pregressi, fra cui la gestione scriteriata degli impianti. Si scusi con la città e con lo sport pratese, Biffoni, poi provi a pontificare di impianti”.

Questa la dura replica di Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia, alle parole dell’ex sindaco Matteo Biffoni (PD), attualmente consigliere regionale.