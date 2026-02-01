FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA: BARELLI (FI), MAI PIÙ VIOLENZA COME A TORINO, SUBITO OK AL PACCHETTO DEL GOVERNO»

16.17 - domenica 1 febbraio 2026

SICUREZZA: BARELLI (FI), MAI PIÙ VIOLENZA COME A TORINO, SUBITO OK AL PACCHETTO DEL GOVERNO

«Le immagini degli scontri di ieri sera a Torino richiamano alla memoria ferite che l’Italia ha già vissuto e che non possono più essere tollerate. Il tentativo dell’estrema sinistra di riportare la violenza nelle strade va fermato con determinazione e responsabilità da parte di tutte le forze politiche e istituzionali. Poliziotti, carabinieri, finanzieri e forze dell’ordine non vanno insultati e giammai toccati perché servono il paese e lo stato di diritto. I delinquenti seriali che hanno aggredito come lupi mannari il poliziotto, vanno perseguiti condannati fin da subito e rinchiudi in prigione!

Il pacchetto sicurezza predisposto dal governo rappresenta un ulteriore antidoto per arginare queste derive pericolose. Mai più ciò che abbiamo visto a Torino, mai più ciò che l’Italia ha vissuto negli anni ’70 e ’80.

Serve un fronte comune: tutte le forze politiche democratiche isolino i violenti e approvino il pacchetto sicurezza. Le istituzioni si uniscano a sostegno della legalità, della democrazia e della libertà, al fianco delle forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggere i cittadini e lo Stato».

Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.