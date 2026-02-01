LEGA * CAMERA: «TORINO, CAVANDOLI (LEGA): URGENTE APPROVARE PACCHETTO SICUREZZA PROPOSTO DA LEGA»

16.12 - domenica 1 febbraio 2026

Torino, Cavandoli (Lega): urgente approvare pacchetto sicurezza proposto da Lega

Roma, 1 feb. – “Quanto accaduto ieri a Torino è gravissimo e non può essere derubricato a semplice protesta. Una manifestazione organizzata per contestare uno sgombero pienamente legittimo si ètrasformata nell’ennesima dimostrazione di violenza da parte di centri sociali antidemocratici che da anni devastano le nostre città e alimentano odio contro lo Stato. Durante i disordini, uomini e donne delle forze dell’ordine sono stati assaliti, picchiati e feriti mentre svolgevano il proprio dovere. A loro va la nostra totale solidarietà: sono i nostri angeli custodi, ma soprattutto sono i rappresentanti dello Stato che garantiscono sicurezza e legalità a tutti i cittadini. Il bilancio finale parla di numerosi feriti e di pochi arresti: un dato che deve far riflettere. Queste derive fanatiche e violente, sempre più organizzate e sostenute da certa parte della sinistra, devono essere fermate senza ambiguità. Nessuna tolleranza per chi usa la violenza come strumento politico. Serve rafforzare le tutele per le forze dell’ordine, come chiede la Lega, e introdurre misure più severe contro chi organizza e promuove manifestazioni che degenerano in guerriglia urbana, a partire dall’obbligo di una cauzione per gli organizzatori. È urgente che il nuovo ‘pacchetto sicurezza’ proposto dal nostro partito diventi legge con l’appoggio di tutti quelli che oggi si indignano di fronte alle immagini di ieri. Manifestare è un diritto. Sfasciare le città e picchiare i poliziotti non è più tollerabile”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.

