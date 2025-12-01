FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PNRR: BARELLI, OK OTTAVA RATA CONFERMA SERIETÀ E AFFIDABILITÀ GOVERNO»

19.00 - lunedì 1 dicembre 2025

PNRR: Barelli, ok ottava rata conferma serietà e affidabilità governo

“L’approvazione da parte della Commissione europea dell’ottava rata del PNRR è una conferma significativa della serietà e dell’affidabilità dimostrate dal governo. L’Italia sta rispettando il percorso concordato – siamo i primi nell’attuazione del Piano – rafforzando un dialogo istituzionale basato sulla credibilità e sulla continuità degli impegni presi.”

Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Questo ulteriore via libera – aggiunge Barelli – consolida la posizione del nostro Paese in ambito europeo e conferma la validità delle scelte compiute in materia di riforme e investimenti. Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione affinché questo percorso prosegua con serietà e visione, nel segno del pragmatismo e dell’europeismo responsabile che ci contraddistingue. Ancora una volta l’Italia dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta, grazie a un esecutivo capace di ottenere risultati concreti per il futuro del Paese”, conclude.