LEGA * SENATO: «GIUSTIZIA, LEGA: SCARPINATO RICORDI DI ESSERE UN PRIVILEGIATO»

19.00 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Giustizia, Lega: Scarpinato ricordi di essere un privilegiato
Roma, 1 dic. – “Ora Scarpinato si lamenta e minaccia denunce contro una pm. Si ricordi di essere un privilegiato: molti cittadini finiscono nel tritacarne mediatico-giudiziario senza avere gli strumenti, le conoscenze e la visibilità di un ex magistrato che oggi fa il senatore di sinistra. Forse dovrebbe riflettere su come tanti italiani comuni vivono situazioni simili senza poter contare su alcuna tribuna pubblica per difendersi”.
Così i senatori Lega Erika Stefani e Manfredi Potenti della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato

