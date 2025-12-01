LEGA * SENATO: «GIUSTIZIA, LEGA: SCARPINATO RICORDI DI ESSERE UN PRIVILEGIATO»

19.00 - lunedì 1 dicembre 2025

Giustizia, Lega: Scarpinato ricordi di essere un privilegiato

Roma, 1 dic. – “Ora Scarpinato si lamenta e minaccia denunce contro una pm. Si ricordi di essere un privilegiato: molti cittadini finiscono nel tritacarne mediatico-giudiziario senza avere gli strumenti, le conoscenze e la visibilità di un ex magistrato che oggi fa il senatore di sinistra. Forse dovrebbe riflettere su come tanti italiani comuni vivono situazioni simili senza poter contare su alcuna tribuna pubblica per difendersi”.

Così i senatori Lega Erika Stefani e Manfredi Potenti della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

