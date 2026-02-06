FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MILANO – CORTINA, ROSSELLO: “EVENTO NON SOLO SPORTIVO MA IMMAGINE ITALIA CHE È E VUOLE DIVENTARE”»

17.05 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Milano – Cortina, Rossello: “Evento non solo sportivo ma immagine Italia che è e vuole diventare”

“C’è un filo invisibile che corre dalle guglie del Duomo di Milano alle cime rosate delle Dolomiti al tramonto. Un filo fatto di neve, passione, memoria e futuro. È il filo che lega l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento che non sarà soltanto una competizione sportiva, ma un racconto efficace di ciò che l’Italia è stata, è e vuole diventare.

L’Italia non è nuova ai Giochi Olimpici invernali. Cortina d’Ampezzo li ha già ospitati nel 1956, quando il Paese, uscito dalle macerie della guerra, si presentava al mondo con un sorriso di rinascita. Quelle Olimpiadi furono un manifesto di eleganza e speranza: le piste immerse in paesaggi da cartolina, gli atleti che scivolavano sulla neve come frecce di luce, l’Italia che imparava a sognare di nuovo in grande”.

Così in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e Segretaria di Milano grande Citta’.

“Settant’anni dopo, la storia si chiude e si riapre. Milano e Cortina non sono solo due città: sono due anime dello stesso Paese. Da una parte la metropoli veloce, innovativa, capitale della moda e del design; dall’altra le montagne silenziose, i boschi, le vette che sembrano cattedrali naturali. Insieme, disegnano un’Italia che sa essere moderna senza dimenticare le proprie radici”, conclude.