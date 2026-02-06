REGIONE VENETO* : «OLIMPIADI E PARALIMPIADI 2026. ASSESSORE GIACINTI: “AGENDA DIGITALE IN PISTA PER GARANTIRE COPERTURA E GESTIONE AVANZATA”»

17.01 - venerdì 6 febbraio 2026

“In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo, la Regione del Veneto ha realizzato a Cortina d’Ampezzo un intervento strutturato di potenziamento della copertura radioelettrica nelle aree sede delle competizioni. Un’azione strategica finalizzata ad aumentare l’estensione territoriale del servizio e la capacità di gestione delle comunicazioni simultanee in contesti ad alta intensità operativa”.

Lo annuncia l’assessore all’Agenda Digitale del Veneto, Filippo Giacinti, spiegando che l’intervento rientra nel più ampio percorso di innovazione infrastrutturale promosso dall’Agenda Digitale regionale, con l’obiettivo di mettere la tecnologia al servizio della sicurezza, dell’efficienza operativa e del coordinamento tra enti.

“L’infrastruttura tecnologica – prosegue l’assessore – è stata ampliata con nuove installazioni mirate nelle aree operative, progettate secondo criteri di alta affidabilità, interoperabilità e continuità di servizio, per supportare in modo efficace il lavoro dei numerosi operatori coinvolti nei servizi sanitari, nella protezione civile e nella polizia locale”.

“Si tratta di un investimento orientato alla resilienza delle reti, alla gestione integrata delle comunicazioni e al coordinamento operativo su larga scala – sottolinea Giacinti – che consentirà non solo di affrontare in sicurezza un evento di rilevanza internazionale, ma anche di lasciare un’eredità tecnologica stabile e riutilizzabile per il territorio”.

Nel dettaglio, l’intervento ha previsto:

l’installazione di 3 nuove stazioni ripetitrici collegate ad anello in configurazione di alta affidabilità;

l’attivazione di 4 nuove tratte in ponte radio per il potenziamento della dorsale di comunicazione;

l’allestimento di un furgone 4×4 configurato come sala operativa mobile, a supporto delle attività sul campo;

la predisposizione di 3 postazioni informatiche dedicate al governo e al monitoraggio delle comunicazioni;

l’integrazione con 2 centrali operative, per una gestione coordinata degli interventi;

la radiolocalizzazione di 120 terminali in dotazione al personale di assistenza sanitaria;

due elicotteri predisposti per la comunicazione fra diverse regioni e garantire interoperabilità.