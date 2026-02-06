FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SISMA 2016, LEONARDI (FDI): PROROGA ZONA FRANCA RISPOSTA CONCRETA AI TERRITORI»

17.01 - venerdì 6 febbraio 2026

La proroga al 2026 della Zona Franca del sisma 2016 è una risposta concreta ai territori dell’Appennino centrale e alle imprese che continuano a investire e creare lavoro nonostante le difficoltà.

Il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal Ministro Adolfo Urso, rende finalmente operative agevolazioni attese e fondamentali, garantendo continuità agli strumenti di sostegno per Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria.

È la dimostrazione di un Governo che non dimentica i territori colpiti dal sisma e che, con serietà e responsabilità, accompagna la ripresa economica fino in fondo.

Un ringraziamento al MIMIT e al Commissario Guido Castelli per un lavoro concreto, che trasforma gli impegni in risultati reali per le imprese e le comunità locali.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatore regionale FdI nelle Marche.