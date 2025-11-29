Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MANOVRA: CASASCO, DA FI CONTRIBUTO IMPORTANTE PER CRESCITA»

17.01 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Manovra: Casasco, da Fi contributo importante per crescita

“Forza Italia contribuisce in modo importante a questa manovra. Sostiene gli investimenti delle imprese come motore di crescita, finanzia la sanità, detassa gli aumenti contrattuali, i premi di produzione e gli straordinari”. Così ai Tg Rai Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito.

