FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, CASTIGLIONE (FI): RISTORI IMMEDIATI PER AGRICOLTORI COLPITI DA MALTEMPO. NO A BUROCRAZIA E ITER LENTI»

13.20 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Maltempo, Castiglione (FI): ristori immediati per agricoltori colpiti da maltempo. No a burocrazia e iter lenti

«Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Agricoltura per chiedere che i ristori agli agricoltori colpiti dal ciclone di gennaio in Sicilia, Calabria e Sardegna vengano erogati in modo automatico, una volta quantificati i danni, senza ulteriori passaggi burocratici».

Lo dichiara Giuseppe Castiglione, deputato siciliano di Forza Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.

«Il settore agricolo è stato tra i più duramente colpiti – prosegue Castiglione – con migliaia di ettari allagati, colture compromesse e produzioni perse. In un contesto di emergenza, non è accettabile gravare ulteriormente le imprese agricole con perizie costose e tempi lunghi, quando si dispone già di tutti i dati necessari».

«AGEA – sottolinea – ha a disposizione, attraverso il fascicolo aziendale e le informazioni georeferenziate, strumenti tecnologici e banche dati che consentono di stimare in modo oggettivo e puntuale i danni subiti, incrociando superfici, colture e aree effettivamente colpite dagli eventi meteo estremi».

«Per questo chiediamo di procedere alle rilevazioni con i dati già a disposizione, sospendendo l’obbligo delle perizie e attivando ristori automatici, rapidi e trasparenti. È una scelta di buon senso, che tutela gli agricoltori onesti, riduce i costi e accelera la risposta dello Stato».

«In questa fase – conclude Castiglione – servono decisioni concrete, non nuova burocrazia. Gli agricoltori hanno bisogno di certezze e tempi rapidi per poter ripartire».