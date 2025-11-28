FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IRRUZIONE A LA STAMPA, NEVI (FI): “SCRITTE RACCAPRICCIANTI, SOLIDALI CON DIRETTORE E REDAZIONE”»

20.00 - venerdì 28 novembre 2025

Irruzione a La Stampa, Nevi (Fi): “Scritte raccapriccianti, solidali con Direttore e Redazione”

“L’irruzione dei 50 antagonisti nella redazione de La Stampa, con le immagini dei muri vandalizzati da scritte offensive, sono raccapriccianti e denotano un clima che si sta facendo veramente pericoloso intorno al mondo dell’informazione.

Un atto vigliacco, che si è consumato nel giorno della protesta dei giornalisti”. Lo afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.