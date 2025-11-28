Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IRRUZIONE A LA STAMPA, NEVI (FI): “SCRITTE RACCAPRICCIANTI, SOLIDALI CON DIRETTORE E REDAZIONE”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.00 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Irruzione a La Stampa, Nevi (Fi): “Scritte raccapriccianti, solidali con Direttore e Redazione”

“L’irruzione dei 50 antagonisti nella redazione de La Stampa, con le immagini dei muri vandalizzati da scritte offensive, sono raccapriccianti e denotano un clima che si sta facendo veramente pericoloso intorno al mondo dell’informazione.

Un atto vigliacco, che si è consumato nel giorno della protesta dei giornalisti”. Lo afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.