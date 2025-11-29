TASS (TELEGRAM) * «IL VIRUS DELL’INFLUENZA AVIARIA POTREBBE CAUSARE UNA PANDEMIA PIÙ GRAVE DEL COVID-19 SE SI ADATTA AI MAMMIFERI E PUÒ ESSERE TRASMESSO DA PERSONA A PERSONA»

07.24 - sabato 29 novembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il virus dell’influenza aviaria potrebbe causare una pandemia più grave del COVID-19 se si adatta ai mammiferi e può essere trasmesso da persona a persona.
Tuttavia, il mondo è più preparato a questa minaccia di quanto lo fosse per il COVID-19.
I vaccini sono già disponibili, secondo Reuters.
The bird flu virus could cause a pandemic more severe than COVID-19 if it adapts to mammals and can be transmitted from person to person.
However, the world is better prepared for this threat than it was for COVID-19. Vaccines are already available, Reuters said.
