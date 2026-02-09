FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IMMIGRAZIONE, BATTILOCCHIO (FI): “NUMERI CONFERMANO EFFICACIA POLITICHE GOVERNO”»

19.10 - lunedì 9 febbraio 2026

Immigrazione, Battilocchio (FI): “Numeri confermano efficacia politiche Governo”

“I numeri, ricordati anche oggi dal ministro Piantedosi nel corso della sua importante missione a Tripoli, confermano che le politiche del Governo in tema di gestione dei flussi migratori funzionano: dai dati ufficiali aggiornati a ieri sul cruscotto statistico del Ministero dell’Interno, meno 56 per cento di arrivi irregolari in Italia rispetto allo scorso anno. Giova ricordare che in tutto il 2025 abbiamo avuto 66.296 arrivi irregolari a fronte di 157.651 del 2023, primo anno di riferimento per il nostro Esecutivo. Non narrazione di parte o propaganda ma numeri ufficiali. Sin dal suo insediamento, il Governo Meloni, I particolare grazie all’azione dei Ministri Tajani e Piantedosi, è uscito dalla logica dell’emergenza ed ha impostato e portato avanti una risposta sistemica e articolata a una sfida strutturale. Avanti su questa strada, la direzione è quella giusta”.

Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione.