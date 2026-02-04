Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «HACKER, DEBORAH BERGAMINI (FI): “HANNO FUNZIONATO I SISTEMI DI PREVENZIONE VOLUTI DA TAJANI”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.05 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Hacker, Deborah Bergamini (Fi): “Hanno funzionato i sistemi di prevenzione voluti da Tajani”

“Un plauso agli operatori della cybersicurezza per aver sventato un attacco hacker contro alcune sedi diplomatiche italiane in diversi Paesi e alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si è dimostrata molto efficace la prospettiva messa in campo dal ministro Tajani nella recente riforma della Farnesina, che ha istituto una direzione generale proprio dedicata alla sicurezza telematica.

L’attacco è di provenienza russa, e la rivendicazione della sigla di pirati informatici conferma quanto sia alto il rischio di ritorsioni di questo genere che possono impattare pesantemente sui servizi. Gli attacchi ibridi sono una realtà ed é necessario essere sensibili al rischio . Bene, quindi, che il governo si sia dimostrato lungimirante promuovendo una capillare strategia di protezione”.

Così in una nota la deputata Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.