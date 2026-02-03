FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIUSTIZIA: OGGI ALLE 16 ALLA CAMERA FI PRESENTA COMITATO GIOVANI GARANTISTI PER IL SÌ»

11.15 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giustizia: oggi alle 16 alla Camera FI presenta Comitato Giovani Garantisti per il Sì

“Oggi alle ore 16, presso la Sala Colletti del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati (via degli Uffici del Vicario, 21), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Giovani Garantisti per il Sì.

Interverranno Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia, il segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni, Francesca Scopelliti, presidente del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, il presidente del Comitato Giovani Garantisti per il Sì, avv. Edoardo Gentili insieme ad altri esponenti.

Il Comitato Giovani Garantisti per il Sì nasce da un’iniziativa di Forza Italia Giovani e fa riferimento al Comitato nazionale Cittadini per il sì presieduto da Francesca Scopelliti. Sarà attivo soprattutto negli atenei universitari e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

L’ obiettivo è allargare il fronte del Sì al referendum anche a quei giovani che, pur non riconoscendosi nel centrodestra o non essendo politicamente impegnati, si ritrovano nei valori costituzionali del garantismo, della separazione dei poteri e dello Stato di diritto. Giovani che vogliono sostenere con convinzione la Riforma Nordio, fondamentale per una giustizia più equa e moderna.

I giornalisti, i telecineoperatori, i fotografi, per partecipare all’evento, dovranno mandare una email con richiesta di accredito entro e non oltre le ore 14 oggi all’indirizzo di posta elettronica stampa.forzaitalia@camera.it

L’ email dovrà riportare – oltre ai dati anagrafici e agli estremi di un documento di un riconoscimento valido – i riferimenti delle attrezzature di ripresa.