FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIORNO RICORDO: BERGAMINI, FOIBE TRAGEDIA UNIVERSALE CHE ROMPE MURO DEL TEMPO»

13.20 - martedì 10 febbraio 2026

Giorno ricordo: Bergamini, foibe tragedia universale che rompe muro del tempo

“Quello delle foibe, degli eccidi che hanno strappato la vita a molti italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia è una tragedia universale, che rompe il muro del tempo e arriva fino a noi. Chiama l’opinione pubblica, gli attori istituzionali come il mondo della cultura a promuovere sempre libertà e tolleranza, a contrastare l’odio e il totalitarismo. In questo senso, bene ha fatto il Ministro degli Esteri Tajani, durante il suo intervento alla Camera, a sottolineare come la politica estera italiana veda tra i suoi obiettivi la tutela dei più deboli, come dimostra l’accoglienza ai bambini di Gaza. Azioni come queste sono il modo più profondo per onorare la lezione della storia”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.