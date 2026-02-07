Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FOIBE: FI GIOVANI A TRIESTE PER CELEBRAZIONI GIORNO RICORDO. LEONI: RICORRENZA DA ONORARE E VALORIZZARE»

15.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FOIBE: FI GIOVANI A TRIESTE PER CELEBRAZIONI GIORNO RICORDO. LEONI: RICORRENZA DA ONORARE E VALORIZZARE

Il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha convocato a Trieste, per il 9 febbraio, la segreteria nazionale del movimento giovanile azzurro. Nella mattinata del giorno successivo, tutti i componenti della segreteria prenderanno parte alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo presso la Foiba di Basovizza.
“Ricordare le migliaia di italiani infoibati e gli oltre 300.000 esuli costretti ad abbandonare le proprie terre a seguito delle violenze del regime comunista di Tito è un dovere morale e civile per le nuove generazioni, soprattutto per chi ha scelto l’impegno politico. Il Giorno del Ricordo – istituito durante il secondo governo Berlusconi – rappresenta per Forza Italia Giovani una ricorrenza fondamentale, che va onorata e valorizzata”, ha dichiarato Leoni.

