FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO: FORZA ITALIA, DE RAHO SIA PIÙ PRUDENTE NELLE AFFERMAZIONI DAVANTI A CLAMOROSE EVIDENZE»

19.00 - domenica 30 novembre 2025

Dossieraggio: Forza Italia, De Raho sia più prudente nelle affermazioni davanti a clamorose evidenze

“Leggiamo le parole di Cafiero De Raho sulla vicenda Striano. Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci sono clamorose evidenze che saranno certamente oggetto di analisi e di approfondimento in commissione Antimafia. Quindi De Raho dovrebbe essere più umile e affrontare le questioni nella loro oggettiva dimensione e con le responsabilità evidenti che stanno emergendo”. Così in una nota i membri di Forza Italia della commissione Antimafia on. Mauro D’Attis, vice presidente, on. Pietro Pittalis, capogruppo, sen. Maurizio Gasparri, sen. Pierantonio Zanettin, on. Giuseppe Castiglione e on. Chiara Tenerini.