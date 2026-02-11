FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «DAVIDE BERGAMINI (FORZA ITALIA): “L’ITALIA OGGI È PROTAGONISTA IN EUROPA. PIÙ CRESCITA, PIÙ VOCE E PIÙ TUTELE PER LE NOSTRE IMPRESE”»

15.54 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Davide Bergamini (Forza Italia): “L’Italia oggi è protagonista in Europa. Più crescita, più voce e più tutele per le nostre imprese”

In questi anni l’Italia ha acquisito un ruolo da protagonista in Europa, diventando un punto di riferimento credibile e autorevole a livello internazionale. Un risultato frutto del lavoro serio e costante del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dell’azione del Governo, che hanno saputo rafforzare le relazioni strategiche con i principali partner europei, a partire dalla Germania, riportando il nostro Paese al centro delle scelte politiche ed economiche dell’Unione.

Questo nuovo protagonismo consentirà alle nostre aziende di incrementare la loro presenza sui mercati internazionali, rafforzare l’export e competere ad armi pari in un contesto globale sempre più complesso. Significa anche dare all’Italia maggiore voce in capitolo nelle decisioni europee, contribuendo in modo determinante a orientare le politiche comuni verso crescita, competitività e sviluppo.

L’obiettivo è chiaro: correggere e migliorare l’Europa attraverso politiche concrete per la crescita, capaci di coniugare sviluppo economico e attenzione alle politiche ambientali, ma con tempistiche realistiche e sostenibili. La transizione deve essere accompagnata, non imposta; deve consentire alle imprese e alle economie nazionali di integrare le strategie necessarie senza compromettere produzione, occupazione e competitività.

Queste politiche avranno ricadute positive anche sul tessuto economico dell’Emilia-Romagna, regione protagonista di filiere strategiche, distretti produttivi di eccellenza e aziende fortemente orientate all’export. Un beneficio concreto riguarderà anche le imprese ferraresi della nostra provincia, che rappresentano un patrimonio di competenze, manifattura, agricoltura e innovazione fondamentale per la crescita del territorio e dell’intero Paese.

È questa la strada giusta per rendere l’Europa protagonista della crescita globale, salvaguardando la nostra economia e le nostre aziende dalle concorrenze sleali provenienti da Paesi che non rispettano le stesse regole.

Forza Italia è protagonista di questa stagione di rilancio europeo: con responsabilità e concretezza porta in Europa i temi della crescita, della competitività e della tutela del sistema produttivo. L’Italia oggi ha la credibilità per guidare questo percorso.

Lo dichiara Davide Bergamini, parlamentare di Forza Italia.