Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SASSOLI, RIFERIMENTO PER L’EUROPA NEL MOMENTO PIÙ DELICATO DELLA SUA STORIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.30 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Dialogo, rispetto, lungimiranza, solidarietà. Quante cose è stato David Sassoli. Proprio per questo dedicare a lui uno dei palazzi del Parlamento europeo è una bellissima decisione che riconosce il valore di chi si è speso fino alla fine in difesa della democrazia e dell’integrazione europea. E che fa di David un punto di riferimento per ciò che l’Europa è chiamata a essere soprattutto oggi, nel momento più delicato della sua storia”.

Così sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.