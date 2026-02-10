PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SASSOLI, RIFERIMENTO PER L’EUROPA NEL MOMENTO PIÙ DELICATO DELLA SUA STORIA»

15.30 - martedì 10 febbraio 2026

“Dialogo, rispetto, lungimiranza, solidarietà. Quante cose è stato David Sassoli. Proprio per questo dedicare a lui uno dei palazzi del Parlamento europeo è una bellissima decisione che riconosce il valore di chi si è speso fino alla fine in difesa della democrazia e dell’integrazione europea. E che fa di David un punto di riferimento per ciò che l’Europa è chiamata a essere soprattutto oggi, nel momento più delicato della sua storia”.

Così sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.