LEGA * CAMERA: «SABOTAGGI AI TRENI A PESARO: LEGA, ANARCHICI RIVENDICANO? PAGHINO DI TASCA LORO»

15.30 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sabotaggi ai treni a Pesaro: Lega, anarchici rivendicano? Paghino di tasca loro Roma, 10 feb. – “Il sabotaggio incendiario sulla linea ferroviaria di Pesaro, rivendicato dagli anarchici sul blog La Nemesi conferma pienamente quanto avevamo denunciato. I nostri sospetti erano fondati, e ora è chiaro: l’obiettivo è colpire direttamente Salvini e le infrastrutture ferroviarie italiane che lui ha rilanciato con determinazione. Vogliono creare disagi, caos e instabilità proprio durante la vetrina internazionale delle Olimpiadi.  Ecco la loro idea di democrazia: boicottaggi violenti e atti che ricordano il terrorismo. Questi delinquenti devono pagare di tasca loro”. Così i deputati della Lega in Commissione Trasporti alla Camera.Ufficio Stampa Lega Camera

 

