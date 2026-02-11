FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CULTURA, FI: “DOMANI ALLA CAMERA CONVEGNO SU ART PROFIT E PRESENTAZIONE PDL ROSSELLO”»

14.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

Cultura, Fi: “Domani alla Camera convegno su Art Profit e presentazione pdl Rossello”

Si terrà domani, giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 10.00, presso la Camera dei Deputati – Sala del Refettorio (Via del Seminario 76, Roma), l’incontro dal titolo “Art Profit – Dalla tutela nasce sviluppo, dalla cultura nasce valore”. L’evento è organizzato e promosso dalla deputata azzurra Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per il Patrimonio Italiano, che ha presentato una proposta di legge ‘per la sponsorizzazione privata di progetti di manutenzione, restauro e recupero dei beni del patrimonio culturale pubblico’.

“L’iniziativa – spiega Cristina Rossello – nasce dalla convinzione che il patrimonio culturale rappresenti uno dei principali asset strategici del nostro Paese e che la sua tutela richieda strumenti nuovi, chiari e adeguati alla complessità dei tempi. L’incontro -sottolinea – offrirà un momento di confronto reale tra istituzioni, imprese e mondo della cultura sui temi della collaborazione pubblico ‑ privato, con particolare attenzione alla semplificazione amministrativa, alla trasparenza e al ruolo delle competenze nella valorizzazione dei beni culturali”.

All’evento parteciperanno per i saluti istituzionali Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia e Cristina Rossello, cui seguirà un approfondimento sulla proposta di legge, con Enrico Bressan, Fondatore di Fondaco Italia e Andrea Griletto, Direttore di Assorestauro.

Seguirà un tavolo tecnico con il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale: Paola Adamo, Direttrice Fondazione Lene Thun di Bolzano, Francesca Di Carrobio, Presidente Hermès Italie Operation, Ivan Drogo Inglese, Presidente Stati Generali del Patrimonio Italiano, Emanuele Ferraloro, Presidente di FederCostruzioni, Chiara Palazzetti, Amministratore Delegato Palazzetti di Porcia di Pordenone e Alberto Peruzzo, Presidente Fondazione Peruzzo.

