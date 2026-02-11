FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «DL UCRAINA. CALOVINI (FDI), SOSTEGNO È SCEGLIERE ORDINE INTERNAZIONALE REGOLATO E NON ARBITRIO DEI PIU’ FORTI»

14.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Il sostegno all’Ucraina non nasce da automatismi né da riflessi emotivi: è una decisione politica, fondata sulla consapevolezza che l’alternativa reale non è tra guerra e pace, ma tra un ordine internazionale regolato e un sistema fondato sull’arbitrio dei più forti.

La storia recente dimostra che ogni segnale di indecisione non riduce i conflitti, ma li prolunga, alimentando l’illusione che il logoramento dell’unità occidentale possa diventare una strategia vincente.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’unità europea non è un valore astratto: è uno strumento concreto di stabilizzazione.

All’interno di questo quadro, la postura dell’Italia assume un rilievo specifico. Il nostro Paese ha scelto, sin dall’inizio, una linea di chiarezza e coerenza, collocandosi senza ambiguità nel solco euro-atlantico.

Non si tratta di una scelta ideologica, ma di una valutazione ponderata sull’interesse nazionale. In un sistema internazionale segnato dal ritorno della competizione tra grandi potenze, l’Italia è tanto più influente quanto più è prevedibile, affidabile e capace di mantenere nel tempo gli impegni assunti”.

Lo ha dichiarato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri.