News immediate,
non mediate!
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «BOLOGNA, SABOTAGGI FERROVIARI: UN ATTACCO GRAVE AL PAESE NEL GIORNO DELLE OLIMPIADI»

18.45 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Bologna, sabotaggi ferroviari: un attacco grave al Paese nel giorno delle Olimpiadi

«Quanto accaduto a Bologna è un fatto gravissimo, ancora di più perché avvenuto proprio oggi, all’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina: un momento di festa, di unità nazionale e di successo, in cui l’Italia si sta mettendo in mostra di fronte al mondo».

Lo dichiara Davide Bergamini, deputato di Forza Italia, commentando i sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria.

«È inaccettabile che, mentre il Paese guarda avanti e mostra il suo volto migliore, ci sia chi pensa invece a creare subbuglio, disordine e caos, con il solo obiettivo di provocare disagio ai cittadini onesti che lavorano, viaggiano e contribuiscono allo sviluppo dell’Italia. Sabotare infrastrutture strategiche significa colpire il Paese intero».

«Se dovesse essere confermata la matrice anarchica – prosegue Bergamini – saremmo di fronte a un fatto di estrema gravità: l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento ideologico che punta deliberatamente ad andare contro il Governo e contro un’Italia che sta crescendo e progredendo».

«Auspichiamo che venga fatta piena chiarezza in tempi rapidi, che i responsabili siano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Non è tollerabile che una piccola minoranza di delinquenti continui a tentare di fermare il Paese, lo sviluppo e il futuro dell’Italia», conclude il deputato di Forza Italia.

