ZELENSKY (TELEGRAM) * «SENZA GARANZIE DI SICUREZZA NON ESISTONO ALTERNATIVE ALLA PACE»

Questa settimana si terranno importanti eventi internazionali in materia di difesa e sicurezza.
La nostra posizione sarà adeguatamente rappresentata in Europa e anche in America.
Attualmente, il nostro gruppo negoziale lavora quotidianamente sui documenti e sulle proposte che potrebbero portare a risultati positivi nei prossimi incontri.
È fondamentale che i nostri partner condividano la nostra visione in Ucraina: la pace è necessaria, e garanzie di sicurezza affidabili costituiscono l’unica base reale per garantire la pace e impedire che la Russia violi gli accordi con un’azione o un’operazione ibrida.
Ora non ci sono più paesi in Europa che non sanno cosa sia l’ingerenza russa e quali operazioni di destabilizzazione possa compiere la Russia.
Tutti vedono ciò che fanno gli assassini russi, i missili russi, i droni russi.
La protezione da tutto questo e la garanzia della sicurezza devono essere tangibili e preparare le basi per una pace duratura.
I documenti sulle garanzie sono pronti.
Non c’è alternativa alla sicurezza.
Non c’è alternativa alla pace.
Non c’è alternativa alla ricostruzione del nostro Stato.
Ringrazio tutti coloro che nel mondo stanno offrendo il loro sostegno.
Grazie per ogni azione a sostegno della vita e delle persone in questo momento.
Gloria all’Ucraina.
На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією.
Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру.
Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз. Слава Україні!