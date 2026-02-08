FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «BAGNOLI: SUCCOIO (GIOVANI FI), “ANDREMO A CANCELLARE LA SCRITTA. IL CONFRONTO POLITICO DEVE RESTARE CIVILE”»

19.10 - domenica 8 febbraio 2026

BAGNOLI: SUCCOIO (GIOVANI FI), “ANDREMO A CANCELLARE LA SCRITTA. IL CONFRONTO POLITICO DEVE RESTARE CIVILE”

“Andremo personalmente a Bagnoli per cancellare la scritta offensiva e intimidatoria comparsa contro il sindaco di Napoli nel corso del corteo contro i lavori legati all’America’s Cup. È un gesto semplice, ma necessario, per ribadire che l’odio e l’offesa non hanno nulla a che vedere con la politica”. Lo annuncia Gianfranco Succioio, segretario regionale dei Giovani di Forza Italia in Campania.

“Il confronto politico – prosegue Succioio – deve restare sempre civile e fondato sulle idee. Quando si supera questo limite e si scivola nell’insulto o nell’intimidazione, non si colpisce qualcuno, ma si impoverisce la politica e si avvelena il clima della città”.

“Come Giovani di Forza Italia sentiamo una responsabilità precisa: dimostrare che esiste un altro modo di stare nello spazio pubblico, fatto di rispetto, partecipazione e presenza concreta nei territori. I giovani devono essere protagonisti di una politica che costruisce, non che divide”, conclude il segretario dei giovani azzurri.