FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO. MAULLU (FDI): SATIRA SINISTRA SUL PALCO SENZA PROBLEMI, CONTRO PUCCI CENSURA PREVENTIVA»

18.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“La telefonata del presidente La Russa ad Andrea Pucci e la solidarietà del presidente Meloni e del ministro Salvini sono il meno di fronte ad un attacco senza precedenti alla libertà di satira.

Satira che a Sanremo ha sempre avuto possibilità di esibir si senza alcun problema, dichiaratamente di natura politica di sinistra e spesso soltanto strumentale.

Al contrario di Andrea Pucci che non ha una comicità prevalentemente orientata sul piano politico.

E comunque sono incredibili gli attacchi vergognosi prima ancora che si esibisse. Una censura preventiva inaccettabile.

Mi auguro che Andrea Pucci di ripensi e ci faccia divertire dal palco dell’Ariston”.

Lo dichiara il deputato, Stefano Maullu, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.