FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TURISMO, CARAMANNA (FDI): POSITIVO TREND DI STRANIERI IN ITALIA. OBIETTIVO GOVERNO AUMENTARE LA CRESCITA»

14.00 - martedì 3 febbraio 2026

Secondo le stime elaborate da Cst – Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti emerge che nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente.

È questa la risposta al grande lavoro che il Governo sta facendo e che sarà spunto di riflessione il prossimo fine settimana al Forum internazionale di Milano.

È nostro intento riuscire ad incrementare ancora il turismo cercando di lavorare sulle aree interne e sulla promozione dei borghi, custodi di identità e tradizioni.

Lo scopo principale è quello di far crescere i dati positivi che stiamo avendo in termini di turismo e fare in modo che i turisti possano apprezzare sempre di più le bellezze delle aree interne, la gastronomia alla luce anche del fatto che la nostra cucina italiana è diventata patrimonio dell’Unesco.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo Commissione Attività produttive.