FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, PERISSA (FDI): OPERAZIONE QUARTICCIOLO FORTE SEGNALE DELLO STATO»

12.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“L’operazione condotta oggi al Quarticciolo rappresenta un segnale forte e inequivocabile: lo Stato è presente e non lascia spazio alla criminalità.

Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia Casilina e ai paracadutisti del Reggimento “Tuscania” per la brillante azione che ha portato a 18 arresti e al sequestro di centinaia di dosi di droga.

Un intervento deciso che restituisce sicurezza ai cittadini e colpisce duramente una delle piazze di spaccio più attive della Capitale.

Siamo curiosi di sentire la reazione del sindaco Gualtieri che solo ieri si lamentava della scarsità di agenti delle forze dell’ordine.

Il primo cittadino sa perfettamente che il Governo Meloni – nonostante le chiacchiere inconsistenti della sinistra che non si è mai preoccupata realmente dell’ordine pubblico – continuerà a investire risorse e uomini per rafforzare il controllo del territorio, sostenere le forze dell’ordine e garantire legalità nelle periferie come nel centro delle nostre città.

La sicurezza resta una priorità assoluta e Fratelli d’Italia da sempre lavora in Parlamento e sui territori per fornire strumenti sempre più efficaci a chi ogni giorno rischia la vita per difendere i cittadini onesti”.

Lo ha dichiarato il deputato Marco Perissa, presidente di Fratelli d’Italia Roma e vicepresidente Commissione inchiesta sullo stato delle città e delle periferie.