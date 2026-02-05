Popular tags:
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA, FDI: EVOLUZIONE TECONOGIA IA IMPONE RIFLESSIONI DA PARTE DELLA POLITICA»

10.02 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Un convegno in Senato organizzato da Fratelli d’Italia sul rapporto tra sicurezza e intelligenza artificiale è stata l’occasione per analizzare le riflessioni della politica su questo tema.

Per il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama e promotore dell’iniziativa, “le attività di indagine impongono oggi una riflessione da parte della politica sul rapporto tra sicurezza e intelligenza artificiale sia ai fini dello svolgimento delle indagini ma anche per fare attività di prevenzione.

Questo rapporto richiede un equilibrio tra la tutela della privacy e il diritto alla sicurezza.

Il governo Meloni ha già varato una legge, approvata in Parlamento a settembre scorso, sulla intelligenza artificiale per disciplinare lo sviluppo di questa tecnologia applicata anche alla giustizia, perché la tecnologia nasce sempre neutra ma è poi l’uomo che ne determina gli sviluppi.

Il convegno di oggi è stata quindi l’occasione per ascoltare esperti e magistrati e mantenere un confronto sempre aperto nella politica per garantire sempre maggiore sicurezza e nel contempo la tutela della privacy”.

